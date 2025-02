Il 5 febbraio una grande festa a Firenze e Pisa

Talk, conferenze, incontri per parlare dell’impatto economico e occupazionale degli aeroporti, di transizione verde e digitale, benessere sociale e scambi culturali. Si tratta dell’"Airport Day", la giornata dedicata al mondo aeroportuale promossa da Assaeroporti e che si svolgerà il 5 febbraio. Diciassette gli scali italiani aderenti: Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste.

Per presentare l’iniziativa si terrà alle 11 una conferenza stampa a Roma all’Associazione Civita, a cui parteciperanno il ministro Matteo Salvini, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, l’ad di Sace Alessandra Ricci, il delegato del presidente di Confindustria per i trasporti Leopoldo Destro e il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo. Una giornata per riflettere sulle prospettive delle nostre aerostazioni.