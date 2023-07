Identificati 24 ragazzini "Due dodicenni violentate" In chat i video degli abusi

di Stefano Brogioni

Già dalle conversazioni dentro la chat del gruppo WhatsApp ’Capodanno 2022’, gli intenti erano chiari: nella villa in Mugello senza adulti avrebbero passato la notte a far sesso, bere e fumare spinelli. E così, in effetti, andò: a documentare tutto alcuni video dal contenuto inequivocabile, che frullarono di telefonino in telefonino. Anche negli smartphone di chi, quella notte, non c’era. Se ne accorse una mamma, che bussò allarmata alla polizia postale di Firenze.

Da quella denuncia si è innescata un’indagine che ha portato all’identificazione di 24 under 18: alcuni avrebbero partecipato a quella grande orgia oppure filmato, altri contribuito a diffondere alcune clip proibite. In una di queste, c’è anche un 14enne – padrone di casa e organizzatore del festino – in atteggiamenti intimi con una ragazzina che, all’epoca dei fatti, aveva soltanto 12 anni. Della stessa età, ce n’era un’altra. E qui s’incentrano le accuse che la procura dei minori ha recapitato alcune settimane fa a nove minori. Violenza sessuale aggravata commessa in danno di due 12enni, produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile: sono le accuse contenute nel capo d’imputazione. L’indagine è partita proprio da uno di questi video, consegnato agli investigatori del web dalla mamma: quei filmati diventati virali nel microcosmo di una compagnia di amici che abita tra Firenze, Mugello e Prato, hanno consentito di evidenziare le voci in sottofondo di altri minori, che, con chiaro accento toscano, incitavano i protagonisti a compiere atti sessuali e hanno consentito non solo di identificare i due minori nei video e gli autori delle riprese, ma anche di ricostruire l’intera vicenda, "facendo emergere un quadro ben più grave e complesso di quanto ipotizzato in un primo momento", specifica la Postale.

Alla festa in Mugello c’erano 9 ragazzi e 8 ragazze: quasi tutti 14enni tranne le due amiche di 12. A loro l’organizzatore avrebbe suggerito di sorvolare sull’età. Dall’analisi dei messaggi sul gruppo WhatsApp, appare chiaro che tutti i partecipanti fossero consapevoli di ciò che avrebbero fatto. La compagnia si era infatti organizzata suddividendosi i compiti: chi doveva portare il fumo, chi i superalcolici, chi i profilattici. Stando alle testimonianze acquisite nell’indagine e dall’audizione protetta delle due 12enni (che non hanno mai sporto denuncia), con l’assunzione di alcol e droga, cadde presto ogni freno. Tutti consapevoli, dunque, ma la legge ’assolve’ gli atti sessuali tra minori solo se liberamente compiuti e ove il più piccolo tra i due abbia al momento del fatto almeno 13 anni purché la differenza di età tra i due minori non sia superiore a 4 anni. E le due ragazzine, di anni, ne avevano ancora dodici.