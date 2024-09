I sindacati contro Alia sulla sicurezza: "Vogliamo risposte concrete". La replica: "Impegno costante"

Un totale di "20 segnalazioni che riguardano la mancanza di sicurezza sul lavoro, oltre 300 lavoratori in somministrazione col contratto in scadenza, inabili non stipendiati né ricollocati". Così Fp Cgil e Nidil Cgil che denunciano "la grave situazione" dentro Alia e chiedono "risposte concrete". Immediata la replica aziendale che "conferma il costante impegno verso un miglioramento delle condizioni contrattuali per i lavoratori in appalto e la stabilizzazione del personale in somministrazione, in linea con quanto previsto nel piano industriale e comunicato più volte alle parti sociali".