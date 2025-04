I Rotary a favore dell’Unione Italiana Ciechi

Firenze, 1 aprile 2025- Sarà stato per la magia degli abiti della stilista Eleonora Lastrucci, per l’incanto degli ambienti di Palazzo Borghese o per l’atmosfera di amicizia che si respirava ieri alla serata di gala a favore dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze, fatto sta che l’incontro si è rivelato un successo, sia in termini di presenze che di raccolta fondi. Per cominciare i saluti dei Club promotori dell’iniziativa e dei rispettivi presidenti - Simone Ferri Graziani per il Rotary Firenze e Manila Peccantini per il Rotary Fiesole -, affiancati dai rispettivi Rotaract e Interact Club (il Rotaract Club Fiesole presieduto da Marco Staderini, l’Interact Club Firenze di Lorenzo Nocentini, l’Interact Club Fiesole con la presidente Ginevra Bindi e persino il RotaKids Firenze con Lorenzo Ferri Graziani). A Stefania Iacomelli, rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi, è spettato il compito di presentare gli scopi dell’associazione cui è stato devoluto il ricavato della serata, della lotteria e dell’asta benefica: “L’UICI si impegna a fornire alle persone non vedenti e ipovedenti tutti i servizi necessari per poter condurre una vita quotidiana migliore possibile, nonostante le grandi difficoltà che il vivere in una società come la nostra comporta. Il service di stasera – ha puntualizzato Iacomelli - è rivolto alla sezione di Firenze della nostra associazione, per l’acquisto di ausili come Bastoni Ambutech, orologi parlanti, misura pressione parlanti, quaderni ad alta visibilità per persone ipovedenti ecc. Ringrazio sinceramente i Rotary per essere sempre al nostro fianco." A seguire l’elegante cena e la sfilata delle modelle tra i tavoli, con i sontuosi abiti da sera della ben nota stilista pratese che da anni incanta i red carpet internazionali. A curare l’organizzazione della sfilata è stata Ludmila Negru. La lotteria a scopo solidale ha permesso di assegnare i tre premi messi a disposizione dai parrucchieri Polverini, mentre l’asta benefica ha visto contendersi i premi offerti da Angela Caputi, Marcus e Cristian Marcucci Borse, Valentina Rangoni ed Eleonora Lastrucci. Caterina Ceccuti