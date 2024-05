I Pooh ricevono il Pegaso d’oro: "Legati a questa terra magnifica"

"Un ciclo di concerti nell’Italia più bella. E questo meraviglioso parco non poteva non far parte di questo tour". E’ emozionato Roby Facchinetti alla presentazione della tappa del 25 luglio del concerto dei Pooh, in programma al parco mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival. Un tuffo lungo due ore per rivivere la storia dei Pooh attraverso i loro grandi successi: da ‘Amici per sempre’ a ‘Tanta voglia di lei’, passando per ‘Parsifal’ e ‘Pierre’. Un concerto che, come ha sottolineato il presidente della Regione Eugenio Giani prima di consegnare alla band il Pegaso d’oro’, si svolge all’interno del parco paesaggistico più grande della Toscana, inserito nei siti patrimonio dell’Unesco. "Questi straordinari artisti - ha spiegato - hanno scritto la storia della musica italiana e per la nostra Regione ospitare uno spettacolo in una location così particolare è motivo di grande orgoglio". "In questo luogo magnifico - ha scherzato Red Canzian - avremo la possibilità di sfidare gli americani con una nostra Woodstock, ma più elegante. Siamo contenti che grazie a questi spettacoli location di valore come queste si riapproprino della propria funzione originale di intrattenimento e divulgazione".

A parlare dello stretto legame con la Toscana è soprattutto Facchinetti, che ha ricordato di aver preso in affitto negli anni Settanta una casa prima a Fiesole e poi a Rosano. "E’ lì - ha ricordato - che sono nati gli album ‘Stop’ e ‘Tropico del nord’. Una terra magnifica, che adoriamo e che ci ha portato ‘in dote’ il nostro Riccardo Fogli". Non solo Pratolino: la band si esibirà anche il 7 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi. I biglietti per entrambi gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticketone. Davide Costa