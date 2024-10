I piani di Firenze Parcheggi. Primo summit in Comune. Ora più posti per i residenti

Un’attenzione maggiore ai residenti dei quartieri dove insistono le strutture gestite dalla Firenze Parcheggi al fine di agevolare la sosta dei fiorentini che in certe zone equivale a una sorta di psicodramma quotidiano.

Tradotto, anche se ancora non c’è nulla di nero su bianco, una quota parte degli stalli maggiore rispetto ad oggi riservata ai residenti e probabilmente nuovi pacchetti e agevolazioni per gli abbonamenti. E’ uno dei punti chiave emersi nel primo incontro tra soci della società partecipata del Comune dall’elezione della neosindaca Sara Funaro. Un incontro che fonti comunali descrivono come interlocutorio ma che di fatto rappresenta il primo mattone di una nuova strategia della sosta agevolata che è tra le priorità dell’agenda politica dell’inquilina della Sala di Clemente VII.

Al confronto, al quale oltre a Funaro ha partecipato anche l’assessore Giovanni Bettarini con delega alle partecipate, gli austriaci di Parcheggi Italia che detengono il 44,1% delle quote dopo l’acquisto nel febbraio scorso di quelle di Toscana Aeroporti (Palazzo Vecchio continua ad avere il 50,5% e Ataf – di proprietà del Comune – il 5%). Secondo quanto filtra nessuna privatizzazione della società all’orizzonte come si era ventilato in passato ma un nuovo disegno di gestione delle strutture a pagamento in città.

"Certo che se il Comune voleva dare un indirizzo forte per i residenti poteva fare certamente di più stabilendo quote più ampie di posti da riservare con abbonamenti annuali invece di pensare solo a blindare h24 la Ztl. – si inserisce il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai insieme al capogruppo al Q1 Paolo Poggi – Ad oggi gli annuali sono solo alla Calza, in Sant’Ambrogio, Beccaria e Alberti ma i posti sono esauriti da tempo. Alla stazione di Santa Maria Novella non risultano abbonamenti per i residenti. Meglio chiedere 3,80 euro l’ora a vettura...". E ancora: "Cosa vuole fare il Sindaco di Firenze Parcheggi ? Rilanciarla? E quali garanzie per i lavoratori occupati e residenti?

Emanuele Baldi