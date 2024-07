I parrocchiani volontari del bello a Santa Maria

Volontari in azione per riportare al suo splendore la piccola chiesa di Santa Maria alle Selve, sulle colline di Lastra a Signa. A organizzare la giornata di pulizia e sistemazione, il parrocchiani di San Pietro, a Porto di Mezzo. "Col Covid la chiesa era diventata inaccessibile – spiega la direttrice del Consiglio pastorale, Sara Monco – ma grazie ai finanziamenti della Curia e all’impegno di tanti volontari il tetto della sacrestia è stato sistemato. Nei giorni scorsi quindi siamo andati in gruppo per pulirla e metterla in ordine". Proprio oggi, in occasione di Santa Maria del Carmine, la chiesa sarà aperta dalle 17, con successiva celebrazione della messa alle 18. Chi volesse dare una mano, sia materialmente che con un sostegno di tipo economico, può rivolgersi alla parrocchia di San Pietro.