I nuovi nomi: Bowling for Soup e Cemetery Sun

Firenze Rocks annuncia due nuovi grandi nomi che si aggiungono alla line up dell’edizione. sul palco della Visarno Arena i ’Bowling for Soup’, la band punk rock più acclamata del Texas, con milioni di stream e nominata ai Grammy, che si sono distinti per la capacità di adattarsi ai tempi. Partendo dalle loro umili origini, hanno attraversato l’esperienza di una grande etichetta discografica per molti anni prima di godere di successo indipendente con la propria etichetta per oltre un decennio. È una band che ha raggiunto il successo in ogni fase del percorso.Oltre ai Bowling For Soup, andranno in scena anche i ’Cemetery Sun’, band che ha condiviso i palchi con Blink-182, The Maine, Papa Roach e viene paragonata artisti del calibro di Twenty One Pilots e Linkin Park, grazie alla splendida chimica musicale che li contraddistingue e i testi profondi scritti dal cantante Josh Doty. Gli headliner della giornata di giovedì 13 giugno saranno gli ’Avenged Sevenfold’. Un attesissimo ritorno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena, unica data italiana a Firenze. Sabato 15 giugno, gli headliner invece saranno i ’Tool’, la storica band americana avanguardia del progressive metal . La band ha scelto di fare ritorno a Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare un’esperienza straordinaria. E sempre il 15 giugno annunciati ’The Struts’.

L.C.