I Libri del Mondo in 90 Minuti a Calenzano: Ripasso Letteratura Comico

La stagione del Teatro Manzoni aprirà domani con una impresa decisamente impossibile. Il primo spettacolo sarà infatti "Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti" interpretato e diretto, in prima nazionale, da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti che, con Marco Fantini hanno curato anche la traduzione e adattamento del testo. Una produzione del Teatro Manzoni che debutterà domani alle 21,15 per poi proseguire sabato con lo stesso orario e domenica alle 16,30 e alle 21,30, per la gramnde richiesta. Il divertente spettacolo riunirà ancora una volta sul palco i tre protagonisti di "Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti" che tornano ad interpretare un testo di Martin e Tichenor inedito per l’Italia, "un oltraggioso assalto alla grande letteratura con oltre dei più grandi capolavori mai scritti sul pianeta Terra".

Il pretesto che fa scaturire la narrazione è un corso intensivo, novanta minuti prima dell’esame di recupero, in cui si deve spiegare tutta la grande letteratura mondiale in pochissimo tempo. Un viaggio grottesco e divertente che va dai classici greci a Harry Potter. Come succede per le opere di Shakespeare, il gioco col pubblico è alla base di "Tutti i libri del Mondo, o quasi, in 90 minuti" e gli spettatori si confrontano con i tre attori in un dialogo continuo e irresistibilmente comico durante il quale si sentono voci alzarsi dalla platea che dicono "io l’ho letto!".

Una sorta di Bignami, decisamente compresso e comico, della più grande letteratura del mondo in cui figurano grandi classici tra cui Huckleberry Finn, L’Odissea, La Divina Commedia, Orgoglio e pregiudizio, La Bibbia, I Promessi Sposi. Biglietti 14 euro (ridotti 12), prenotazioni: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it.

Sandra Nistri