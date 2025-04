I libri cambieranno il mondo. Piccoli e grandi lettori crescono

Leggere è molto importante perché ci aiuta a imparare a scrivere ed aumenta il nostro vocabolario. Inoltre, leggendo possiamo viaggiare con la fantasia in luoghi immaginari. Qui a scuola abbiamo a disposizione uno spazio molto accogliente per lo scambio e prestito dei libri. La Biblioteca della Papini-San Brunone è riservata a studenti e professori ed è a scaffale aperto: ognuno può scegliere il libro che preferisce. Ci sono libri gialli, horror, d’avventura, fantasy, comici, di fantascienza, epica, western, storici, sport, fumetti e tanti classici. Quali sono i più amati? Ovviamente sport e fumetti. Sono presenti, inoltre, vari testi consultabili per lo studio e attività di gruppo.

La biblioteca ‘Il giardino delle Parole’ è stata inaugurata nel 2017 con un patrimonio all’epoca di 1700 volumi. Oggi conta 3072 libri grazie alle donazioni dei prof, delle famiglie e di anonimi cittadini dei dintorni. Un contributo importante lo danno anche progetti come "Io leggo perché". La biblioteca è aperta il mercoledì mattina ma anche su appuntamento. Le bibliotecarie Laura, Chiara e Susi sono volontarie, mamme di ex studenti che, attraverso la loro passione per i libri, mantengono vivo questo spazio sistemando i libri, catalogandone di nuovi e soprattutto a consigliare nuove avvincenti letture agli studenti. Da una loro idea è nato il progetto ’Il giardino delle Parole’: si tratta di adottare parole italiane cadute in disuso e utilizzarle per ravvivarne la memoria.

Ma come si fa a capire se un libro è adatto a noi? Dobbiamo considerare il genere, deve interessarci l’argomento, e il linguaggio deve essere chiaro e non troppo difficile per la nostra età. In biblioteca abbiamo anche una raccolta di libri per studenti arrivati da poco in Italia con linguaggio facilitato ed esercizi. I nostri vicini di casa della scuola primaria Sauro hanno anche loro una biblioteca: si chiama Bibliosauro. Già attiva negli anni ‘70, di recente rimodernata, ha riaperto al pubblico il 16 marzo 2022 grazie all’impegno delle volontarie. Attualmente il catalogo conta 3932 libri ma è in costante crescita. È aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30.

I libri della Bibliosauro sono catalogati per fascia di età con dei bollini colorati: arancione per gli alunni dalla prima alla seconda e rossi per quelli dalla terza alla quinta. Ma leggere piace veramente a tutti? V. dice di no, ma lo obbliga la prof…chissà se alla fine non si convincerà?! In fondo, come diceva qualcuno, i libri possono cambiare il mondo!