I lavori al Parco Curiel Rifatti pure gli intonaci

Al Parco Curiel è in corso la fase finale dei lavori, con nuovi intonaci lungo tutto il muro che abbraccia il parco. Attualmente in uno dei luoghi più frequentati e cari ai pontassievesi è in fase di realizzazione la seconda parte dell’intervento per la riqualificazione dell’intera area Curiel. Tutto avviene in questo periodo dell’anno, in concomitanza con l’arrivo della stagione migliore, al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento. Lo stato dell’arte dice che è stato ultimati il rifacimento degli intonaci e completata la nuova imbiancatura del muro che rappresenta - in sostanza - il perimetro dell’intero parco. Un muro che è tornato completamente pulito e che fa da cornice a tutte le novità del Parco Curiel. In corso d’opera, adesso, c’è la realizzazione della piattaforma su cui saranno installati altri nuovi giochi, che andranno ad integrare quelli sistemati nello scorso mese di febbraio. La prima fase dei lavori si era conclusa con la realizzazione di tutti i nuovi vialetti, con camminamenti pensati per vivere il parco in ogni sua area. Inoltre sono stati rinnovati gli accessi al parco, sia da viale Diaz che da piazza dell’Unità ed è stata effettuata la piantumazione di venti nuove alberature. La seconda fase dell’intervento, partita nel scorso mese di febbraio, ha visto l’installazione dei nuovi giochi nell’area recuperata. Un percorso che vedrà, a breve, il completamento di un lungo lavoro. Al momento attuale il cronoprogramma per la realizzazione dell’interno progetto sta rispettando i tempi previsti. Un intervento che è comunque realmente ingente e che, dal punto di vista economico, è in gran parte finanziato con i fondi del Pnnr. Una piano operativo che è stato suddiviso in due diverse fasi che, dall’autunno scorso alla primavera corrente, cambieranno il volto di uno dei polmoni verdi più frequentati del territorio comunale. Uno spazio che, nelle intenzioni dell’Amministrazione ed anche grazie alla collaborazione con la locale Polisportiva, è destinato ad aumentare la propria funzione di luogo di ritrovo ed attività.

Leonardo Bartoletti