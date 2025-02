I kit Alia? Anche in tabaccheria

I kit Alia possono essere ritirati anche in tabaccheria. A Calenzano le tabaccherie convenzionate per il servizio sono in via don Minzoni 25 e in via Bordoni 5-5A. In particolare, negli esercizi è possibile richiedere le chiavette per l’apertura dei cassonetti digitali nelle zone a cassonetto stradale e sacchi per imballaggi e sacchi sanitari (per i supporti igienici e i pannolini) nelle aree in cui è attivo il porta a porta. Per il ritiro è necessario un documento di identità in corso di validità e il codice utenza. Nelle tabaccherie, invece, non si potranno trovare i contenitori per la raccolta differenziata per i quali occorrerà rivolgersi agli sportelli Alia sul territorio di Calenzano.