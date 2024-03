I grandi valori di Unicoop Firenze. Incontro col Presidente Mattarella

Dopo la visita dal Papa, Unicoop al Quirinale. Si è svolto lunedì scorso l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e una delegazione di Unicoop Firenze guidata dalla presidente del consiglio di sorveglianza Daniela Mori e dal presidente del consiglio di gestione Michele Palatresi, insieme ai consiglieri di sorveglianza Lia Vasarri e Paolo Brunetti e al responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze, Claudio Vanni.

Visita in occasione del cinquantesimo della cooperativa che ha festeggiato l’anniversario nel 2023 e che conclude simbolicamente le celebrazioni con l’incontro con il Capo dello Stato. L’incontro è stata l’occasione per portare al Presidente il saluto di tutta la cooperativa e per raccontare l’impegno di Unicoop Firenze nel tutelare i soci, valorizzare il territorio e realizzare i principi del mutuo soccorso. Al termine è stata donata a Mattarella un’opera del maestro artigiano Paolo Penko: nell’opera le mani che si uniscono rappresentano la forza dell’unione e i valori della cooperativa. In dono anche il libro “Mezzo secolo di Unicoop Firenze”, scritto da Andrea Giuntini.

La presidente Daniela Mori ha ringraziato il Presidente Mattarella così: "Caro Presidente, le portiamo la nostra stima e gratitudine e la ringraziamo, a nome dei nostri soci e di tutta la cooperativa, per questo incontro che ci dà la possibilità di ricordare l’impegno di Unicoop Firenze nel garantire ai consumatori beni primari alle migliori condizioni possibili, salvaguardando la loro salute e sicurezza e, insieme, promuovendo iniziative di solidarietà e occasioni di crescita culturale e sociale. Ci sentiamo rassicurati dalla sua guida: grazie per averci dato la possibilità di testimoniarlo davanti a lei". La delegazione ha portato al Presidente della Repubblica il saluto delle 42 sezioni soci della cooperativa che rappresentano il milione di soci di Unicoop Firenze. La tutela del potere d’acquisto delle famiglie, l’attenzione verso il territorio, lo sviluppo delle attività sociali e della partecipazione sono i grandi pilastri di Unicoop Firenze.

"Unicoop Firenze è formata da uomini e donne che, in questi cinquanta anni, seguendo anche quanto scritto nella nostra Costituzione, non hanno mai smesso di lavorare e impegnarsi per una società in cui equità, giustizia sociale e accesso ai beni di prima necessità siano un diritto garantito a tutti - ha sottolineato ancora Daniela Mori - Il cinquantesimo è stata l’occasione per ricordare le nostre origini e come abbiamo mantenuto fermi i valori di base. La centralità delle persone, dei loro bisogni e dei loro diritti. Le difficoltà economiche, l’insorgere di nuove disuguaglianze sociali, l’incertezza globale, la crisi climatica ci pongono di fronte a nuove sfide ma ci offrono l’occasione di riflettere sul ruolo di impresa fatta di persone per le persone: ripartire da questi bisogni può aprire nuovi orizzonti di impegno alla nostra cooperativa che continuerà a fare la propria parte".