I giovani ricordano la Shoah, premiazione a Palazzo Vecchio

Firenze, 17 aprile 2023 - Sono stati premiati questa mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, le studentesse e gli studenti vincitori del concorso 'I giovani ricordano la Shoah', bandito dal ministero dell’Istruzione e del Merito sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Ucei e giunto alla sua 21/a edizione. La premiazione si è svolta alla presenza dell'assessore all'educazione Sara Funaro, dell'assessora alla cultura della Memoria Maria Federica Giuliani, Bernard Dika, portavoce del pesidente della Toscana Giani e Ugo Caffaz, consulente della Regione Toscana per le politiche della memoria. Per la scuola primaria il riconoscimento è andato alla direzione didattica statale di Aulla, per quella secondaria di primo grado all'istituto comprensivo "Bernardo Paqsuini" di Massa e Cozzile e all'istituto comprensivo "Buonarroti-Pacioli" di Sansepolcro. Per le scuola secondarie di secondo grado è stato premiato il liceo classico Galileo di Firenze.