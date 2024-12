I controlli in città. Prese due baby ladre. Hanno 11 e 14 anni

FIRENZE

Una quattordici anni, l’altra undici. Quest’ultima, per la giustizia italiana, non è neppure perseguibile. Però sono state sorprese con addosso i “ferri del mestiere“ e alcuni gioielli, probabile refurtiva di un colpo appena messo a segno.

Le volanti della questura di via Zara sono intervenute all’Isolotto, nei giorni scorsi, su segnalazione di un cittadino che aveva sorpreso le due ragazzine ad armeggiare alla sua porta d’ingresso. Notevole la sorpresa quando è stata scoperta l’età, delle due ladruncole.

Gli agenti delle volanti le hanno rintracciate in via Daddi, dopo che un residente della zona aveva segnalato la presenza delle due giovanissime nel suo stabile.Quest’ultimo, mentre era in casa, avrebbe infatti sentito dei rumori sospetti provenire dalla porta del suo appartamento. Appena si sarebbe avvicinato allo spioncino, avrebbe sorpreso le minori alle prese con la sua serratura. Tutte e due si sarebbero date quindi alla fuga, ma grazie alla segnalazione al 112Nue e al pronto intervento degli agenti, la polizia ha recuperato il presunto bottino di altri colpi, ora al vaglio degli investigatori per risalire ai legittimi proprietari, non è escluso, anch’essi vittime di furti.

Per la 14enne è scattata una denuncia per ricettazione, tentato furto in appartamento e per il porto ingiustificato di oggetti atti anche ad offendere; mentre per l’altra - minore non imputabile - un’analoga segnalazione alla Procura per i minorenni. Entrambe sono state poi affidate ad un centro per minori.

Anche i carabinieri proseguono nei loro servizi "alto impatto" diffusi sui cinque quartieri cittadini. Tra i risultati, i militari della compagnia di Firenze hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto con destrezza due cittadine bulgare, di 29 e 25 anni, sorprese in via Calzaiuoli da una pattuglia appiedata mentre erano intente ad asportare il portafoglio contenuto all’interno della borsa di una turista spagnola. I due arresti sono stati convalidati e applicata la misura del divieto di dimora nella Provincia di Firenze.

L’attività dei carabinieri si è concentrata in particolare nelle zone di San Jacopino e via Palazzuolo, con 230 uomini e donne dell’Arma impegnate e 100 veicoli dispiegati sul territorio.

Complessivamente, nel corso dei servizi sono stati controllati circa 300 soggetti di cui numerosi già noti alle forze di polizia e 60 veicoli. Delle persone sottoposte a controllo, 18 sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori dal momento che sono state trovate in possesso di modiche quantità di varia sostanza stupefacente; nei confronti di altre 6 persone è stato redatto ordine di allontanamento, in ottemperanza all’Ordinanza del Prefetto.