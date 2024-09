"I borghi cantano la storia". Quattro cori a San Donato

Tramandare e valorizzare la storia dei piccoli borghi con il canto corale, dare visibilità alla Toscana minore. È questo l’obiettivo di "I borghi cantano la storia", progetto dell’Associazione Cori della Toscana presieduta da Moreno Signorini che prevede tre giornate: le prime due a Fivizzano e Santa Fiora e la terza che invece si terrà il 22 settembre a San Donato in Poggio, nel Comune di Barberino Tavarnelle. "Il progetto è piaciuto talmente tanto al presidente della Regione, Eugenio Giani, da finanziarlo. Adesso speriamo che l’iniziativa possa diventare strutturale e si possa ripetere con il contributo regionale", commenta Signorini. Il tour ha coinvolto realtà che "fanno parte della rete I Borghi più belli d’Italia ma anche quelli che, pur non facendo parte di questa rete, sono altrettanto interessanti e predisposti ad accogliere l’appuntamento", spiega il presidente.

"Il progetto consiste in una serie di eventi incentrati su esibizioni corali e bandistiche da parte di gruppi toscani, italiani e, all’occasione, anche stranieri". "I borghi cantano la storia" mette insieme musica con tradizioni, cultura, territorio e prodotti enogastronomici e ad essere coinvolti sono "anche aspetti culturali più ampi, come la storicità dei luoghi, la presenza di tesori artistici e soprattutto può essere di supporto ad un incremento dello sviluppo turistico locale". A San Donato in Poggio l’iniziativa coinvolgerà quattro cori locali più uno che verrà dalla provincia di Prato, una Filarmonica ed ensemble strumental/coral, la Nuova Pippolese che allieterà con le tipiche stornellate fiorentine, un programma che copre, quindi, senza soste la giornata dalle 9,30 alle 20. Gli incontri culturali, sulla storia di San Donato in Poggio, si svolgeranno nella sala conferenze di Palazzo Malaspina. Al termine della mattinata, nella piazzetta antistante il palazzo, la Corale Quarta Eccedente eseguirà canti rinascimentali.

