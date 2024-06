I big infilano le schede. Eike e Sara fra tour e cene. Renzi al seggio con la figlia. Nardella con il cagnolino

Buona parte dei dieci candidati sindaco si sono già recati alle urne per esprimere il proprio voto. Il primo, ieri, è stato Eike Schmidt (centrodestra). Accompagnato dalla moglie, l’aspirante primo cittadino si è presentato alle 15 davanti al liceo Machiavelli, in via di Santo Spirito. Poi, con alcuni supporter, ha voluto fare un giro in Porta al Prato e via Montebello. Poco dopo, erano le 16, è arrivato al Machiavelli anche Lorenzo Masi (M5S). Dmitrij Palagi, invece, ha votato alle 15.15 in San Jacopino, alla scuola Rossini. Alle 17, al liceo Castelnuovo, è stato il turno di Sara Funaro. La portabandiera del centrosinistra è arrivata in via della Colonna con il compagno Paolo. Per lei, ieri, nessun appuntamento elettorale: "Vado alla messa in ricordo di don Corso Guicciardini e poi passerò la serata con i miei genitori". Sempre alle 17, ma nella scuola Petrarca di via Cavallotti è stato il turno di Stefania Saccardi (Italia Viva). Anche lei, come Funaro, si è recata alla Madonnina del Grappa per ricordare don Corso. Alle 18 Cecilia Del Re (Firenze Democratica) si è presentata alla scuola Machiavelli di via Cardatori in Oltrarno, per esprimere le sue preferenze. Voteranno oggi gli altri in corsa per la poltrona di sindaco: Francesco Zini (Firenze Cambia), Francesca Marrazza (Ribella Firenze), Andrea Asciuti (Firenze Vera) e Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce).

Ieri e oggi, come si sa, oltre a Comune e Quartieri si vota anche per le Europee. Sei i candidati toscani in corsa per Strasburgo: Dario Nardella, Antonio Mazzeo e Beatrice Covassi, tutti del Pd, Matteo Renzi (Stati Uniti d’Europa), Jacopo Ferri, ex consigliere regionale del Pdl e in corsa per Forza Italia, Susanna Ceccardi (Lega), e i meloniani Francesco Torselli e Manuel Vescovi. Fotografi presenti a immortalare Renzi con la moglie Agnese e la figlia neodiciottenne mentre Nardella è arrivato al seggio con la moglie Chiara e il loro cagnolino.

A.P.