Firenze, riapre l’ex hotel Majestic e rinasce piazza dell’Unità

Firenze, 12 marzo 2025 – Dopo anni di degrado e occupazioni, l’ex hotel Majestic di piazza dell’Unità a fine aprile rinascerà come un albergo di lusso, grazie a un imponente progetto di riqualificazione che restituirà alla città uno spazio moderno e aperto alla collettività. Non solo. Anche piazza dell’Unità, oggi ridotta a una sorta di parcheggio, nei progetti di Palazzo Vecchio sarà oggetto di un importante restyling. Sarà la catena alberghiera statunitense Marriott International, con il brand “W Hotel”, a dare nuova vita alla struttura che per troppo tempo è stata simbolo di incuria nel cuore di Firenze. Oltre 12.500 metri quadrati, distribuiti su nove piani, di cui tre interrati, l’ex Majestic affonda le sue radici nel 1926, quando al suo posto sorgeva un altro albergo con lo stesso nome, poi demolito per far spazio all’edificio attuale, costruito nel 1972 dall’architetto Lando Bartoli su commissione della Banca Popolare di Novara. La banca occupò solo il primo piano e i livelli interrati, mentre il resto della struttura venne destinato a uso alberghiero. Inaugurato nel 1973, l’hotel ha vissuto anni di attività fino alla chiusura nel 2009.

Da quel momento, il declino: prima il fallimento delle trattative per la vendita dell’immobile nel 2014, poi un’asta nel 2015 e infine il lungo stallo che ha reso l’edificio una ferita aperta nel tessuto urbano. Negli anni, numerose sono state le segnalazioni di occupazioni abusive, con persone che dentro trovavano riparo di fortuna. Nel 2011 furono installate delle recinzioni per impedirne l’accesso, ma il degrado ha continuato a segnare la piazza fino all’acquisizione definitiva e all’inizio dei lavori di riqualificazione nel marzo 2022.

Il nuovo volto dell’ex Majestic sarà un albergo di lusso con 119 camere, spazi dedicati al benessere e alla ristorazione e un collegamento diretto con la città grazie a una piazza interna accessibile a tutti. “Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio inaugureremo il 60% delle camere, a giugno apriremo tutto l’hotel che avrà una connotazione contemporanea” sottolinea Roberto Puccini, amministratore unico di Progetto Majestic.

“La piazza interna sarà collegata a piazza dell’Unità e i nostri ingressi saranno tutti a vetri in modo da rendere più evidente il collegamento con la città. È stata lunga, abbiamo acquistato nel 2015 e avuto i permessi nel 2021, ma a giugno taglieremo il nastro. Ringraziamo tutti gli uffici pubblici del Comune di Firenze e ci auguriamo che la riqualifica di piazza dell’Unità sia portata avanti velocemente”. Il progetto porterà benefici anche sul piano occupazionale: “Assumeremo su Firenze 140 persone e al momento stanno lavorando per noi, solo direttamente, 170 operai, l’80 per cento del territorio“ aggiunge Puccini. Al piano terra troveranno spazio l’area living e due ristoranti d’eccezione: la Trattoria Contemporanea, brand milanese, e il ristorante Akira Back, specializzato in cucina asiatica.

Un tocco di storia rivivrà nell’ex caveau della banca, destinato a diventare uno spazio per eventi e galleria d’arte contemporanea. L’intervento, curato dal project manager Niccolò Falleri e dal direttore dei lavori Stefano Boninsegna dello studio Gla, prevede un design ispirato allo stile contemporaneo, con grandi spazi comuni che valorizzeranno la connessione tra l’hotel e la città. L’operazione non riguarderà solo l’albergo, ma anche la stessa piazza dell’Unità, porta d’ingresso alla città per milioni di visitatori, destinata a un restyling con nuove sedute e alberature per trasformarla in una piazza-salotto pedonale.

“Abbiamo stanziato un milione e settecentomila euro, che si aggiungono agli investimenti del privato per la riqualificazione dell’area davanti al suo albergo. Il progetto prevede il rifacimento della sede stradale, la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di sedute. Lo condivideremo e presenteremo presto alla città”, sottolinea l’assessore alla Sicurezza e alla Mobilità, Andrea Giorgio. “Un cambiamento che segna la rinascita di un luogo che per troppo tempo è stato il simbolo dell’abbandono – conclude Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze, titolare del Caffè Le Rose proprio in piazza dell’Unità –, ringraziamo il Comune di Firenze per essersi impegnato a portare avanti il progetto di riqualifica della piazza e imprenditori come Roberto che ci stanno mettendo anima e cuore”.