Hotel Albatros: "Ancora occupazione?"

L’ex Hotel Albatros è nuovamente occupato? La domanda diretta al Comune arriva dal capogruppo Lega Daniele Baratti che, in più occasioni, si è occupato della vicenda: "Due giorni fa – dice - abbiamo appreso da cittadini che erano stati divelti i mattoni alla porta di ingresso dell’ex hotel di via di Prato installati con l’intento di impedire l’accesso. Tenuto conto della storia di questo immobile la domanda è spontanea: si tratta nuovamente di un’occupazione abusiva? Per questo chiediamo a questa amministrazione di attivarsi immediatamente con le autorità competenti per un sopralluogo urgente. Se l’ipotesi fosse confermata – prosegue Baratti – sarebbe grave e fuori da ogni logica di legalità per il quale è necessario intervenire con determinazione in modo da evitare che la situazione si incancrenisca. Chiedo che ci si attivi per RIchiudere l’entrata e per predisporre un piano per evitare ii occupazioni abusive". L’attività dell’albergo era stata sospesa a fine 2021, dopo l’emergenza Covid, ed in seguito, a più riprese, erano state segnalate presenze al suo interno tanto che nel marzo scorso il Comune, con una ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Prestini, aveva intimato alla proprietà la messa in sicurezza della struttura.

S.N.