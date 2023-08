Vertenza Harry's Bar, fumata nera al tavolo di crisi

Firenze, 3 agosto 2023 – Fumata nera per l'incontro sulla vertenza Harry's Bar. Sono 12, infatti, sui 22 totali, i lavoratori dello storico locale del Lungarno Vespucci che restano senza prospettive. E' quanto denunciano la Filcams Cgil e la Cgil di Firenze, al termine del tavolo di crisi della Città metropolitana. “Degli iniziali 22 lavoratori interessati - spiega in una nota il sindacato - registriamo che sette lavoratori sono già a casa per termine del contratto e solo tre hanno avuto una proposta da Harry’s garden (food & beverage dell’Hotel Villa Medici) nonostante siano intervenute ben sette dimissioni in tale struttura”. Restano fuori 12 lavoratori, che potrebbero forse avere la cassa integrazione, ipotesi che ha detto di valutare la Boston 70 (ex Harry’s Bar 1953), come datore di lavoro formale. La Gin, proprietaria dell'immobile, sarebbe invece intenzionata a demandare la decisione di assumere i lavoratori rimasti a chi eventualmente subentrerà e nel caso in cui ottenga le licenze dal Comune. Niente clausola sociale, insomma, per questi 12 lavoratori, nessuna garanzia di riassunzione, perché questo potrebbe ridurre per la Gin la possibilità di trovare un nuovo gestore dopo lo sfratto del precedente per morosità.

“È un déjà vu di altre vertenze – protesta il sindacato – che alla fine non hanno sortito altro che perdita di lavoro, depauperamento del tessuto economico e sociale, sparizione - a volte temporanea - di marchi storici solo a vantaggio della rendita”. Il confronto continuerà nella prima settimana di settembre.