Gin Srl risponde alla Filcams Cgil "Sosterremo in modo convinto il riassorbimento dei lavoratori"

In città continua a tenere banco la vicenda dello storico Harry’s Bar i cui proprietari la scorsa settimana hanno dovuto riconsegnare le chiavi della sede di lungarno Vespucci. In Metrocittà è in corso il Tavolo di Crisi per cercare di salvare i 22 dipendenti . E a rettifica di quanto dichiarato dal sindacato Filcams CGIL sulle pagine de La Nazione, "Gin intende precisare di avere partecipato attivamente e fattivamente a tutti i tavoli di crisi, manifestando sin da subito la propria solidarietà per i dipendenti di Harry’s Bar e dichiarandosi disponibile, nei limiti di quanto ad essa spettante, a rendersi parte diligente con il nuovo conduttore dei locali affinché quest’ultimo valuti il riassorbimento dei dipendenti. Precisa altresì Gin di avere intenzione, sempre nei limiti risultanti dalla propria condizione di mera proprietaria delle mura, di partecipare anche alle prossime riunioni in città metropolitana".