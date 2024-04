Half Marathon Firenze, tutte le info della 40esima edizione: percorso, iscrizioni, village e ritiro pettorali

Firenze, 3 aprile 2024 – Un’edizione speciale, che festeggia il compleanno dei 40 anni. La Half Marathon Firenze per l’organizzazione del Comitato Uisp di Firenze presieduto da Marco Ceccantini con i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, di Confesercenti, Confcommercio, Coni Firenze, Sport e Salute è pronta ad accendere la festa. La manifestazione è stata presentata in Palazzo Vecchio, presenti tra gli altri, oltre allo stesso Ceccantini, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, e Alessandro Pratesi, vicepresidente vicario di Banca Alta Toscana, main sponsor dell’evento.

Domenica 7 aprile si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico.

La gara sulla mezza maratona di km 21,097 metri, la mezza per uno (percorso da suddividersi in coppia), la non competitiva di 10,5 km. Chiuse (al 31 marzo) le iscrizioni alla competitiva ci si può iscrivere ancora per la non competitiva direttamente in presso il Village in Piazza Santa Croce sabato 6 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 7 aprile dalle 7.30 alle 8.45. Da segnalare che per ogni iscritto alla corsa non competitiva Uisp donerà in beneficenza 1 euro al Centro Casadasè che si occupa di assistenza a soggetti autistici.

In questa edizione 2024 saranno oltre 5000 a prendere il via, suddivisi nei tre percorsi, di cui oltre il 40 per cento sono donne. Le iscrizioni infatti, alla chiusura al 31 marzo, hanno toccato quota 4253 così suddivise: 3200 per la 21 km di cui 948 donne; 857 alla non competitiva mentre sono 97 le coppie che si sono iscritte alla “staffetta” mezza per uno. A questa cifra vanno sommati coloro che si iscriveranno per la non competitiva sabato e domenica mattina. Oltre 420 i volontari lungo il tracciato e all’arrivo ad assistere i podisti, facenti parte per lo più delle società podistiche e di atletica della Città metropolitana di Firenze.

Il 6 e 7 aprile al Villaggio di Piazza Santa Croce i fisioterapisti del Centro Zen, Fisioterapia e medicina dello sport saranno a disposizione degli atleti della Half Marathon, in una vera e propria Area Benessere presso il loro stand. Presso il Villaggio ci sarò anche uno stand di Maxismall che presenterà materiale tecnico e le ultime novità in fatto di accessori e abbigliamento relativo al running. Per il ritiro dei pettorali il Villaggio apre sabato alle 10 e rimarrà aperto fino alle 20 in Piazza Santa Croce dove per tutta la giornata del sabato si alterneranno per una sequenza di performance gruppi di danzatori, arti marziali e altri tipi di discipline tutti facenti parte di società affiliate a Uisp Firenze, con la possibilità anche di interagire col pubblico presente. Possibilità di ritirare il pettorale anche la mattina della corsa dalle ore 7.30 alle ore 8.45.

Sabato 6 aprile 2024, alla vigilia della partenza della 40esima edizione della Half Marathon Firenze, si terrà la Camminata dei Diritti, passeggiata aperta a tutte le età che quest’anno avrà come titolo L’arte di esser Donne: le donne “progressiste” della storia fiorentina. Le donne della storia di Firenze, che si “incontreranno” lungo il percorso, hanno, a loro modo, fatto delle piccole rivoluzioni, lasciando un segno indelebile nella vita e storia della città. Si tratta di figure femminili che hanno vissuto in epoche diverse e che per motivi differenti sono state protagoniste di avvenimenti importanti o hanno assunto un ruolo di prestigio. Per l’iscrizione prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario a [email protected] e un contributo di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini, contributo che sarà devoluto in beneficenza a Firenze in Rosa Onlus.

“Ci siamo! – scandisce il presidente di Uisp Firenze, Marco Ceccantini - Quarantesima candelina da spegnere per Half Marathon Firenze. Prima della festa mi preme ringraziare tutti quanti hanno contribuito a realizzare questo evento: l’Amministrazione comunale anche attraverso i suoi vari uffici, le società podistiche Uisp fiorentine che hanno messo a disposizione centinaia di volontari indispensabili e insostituibili per la buona riuscita, le migliaia di podisti provenienti da tutto il mondo per correre nella città di Firenze, i gruppi bandistici che allieteranno con la musica sul percorso di gara, i fiorentini che avranno qualche ora di pazienza e sopporteranno questa invasione colorata, i nostri sponsor e partner”.

IL PERCORSO ELENCO STRADE HALF MARATHON (2 giri mezza maratona e mezzaperuno 21,097km – 1 giro non competitiva 10km)

►PARTENZA ORE 9.00 LUNGARNO DELLA ZECCA (altezza via delle Casine) LUNGARNO PECORI GIRALDI – PONTE SAN NICCOLÒ – PIAZZA FERRUCCI – LUNGARNO CELLINI – PIAZZA POGGI – LUNGARNO SERRISTORI – PONTE ALLE GRAZIE – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI – VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – PIAZZA OGNISSANTI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – VIA IL PRATO – VIA MAGENTA – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – PONTE ALLA CARRAIA – LUNGARNO SODERINI – LUNGARNO SANTA ROSA – VIA DELLA FONDERIA – VIA CAVALLOTTI – VIA PISANA – BORGO SAN FREDIANO – VIA DEI SERRAGLI – PIAZZA DELLA CALZA- VIA ROMANA – PIAZZA SAN FELICE – VIA MAGGIO – PONTE SANTA TRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI – PIAZZA GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI 2° GIRO VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – PIAZZA OGNISSANTI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – VIA IL PRATO – VIA MAGENTA – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – PONTE ALLA CARRAIA – LUNGARNO SODERINI – LUNGARNO SANTA ROSA – VIA DELLA FONDERIA – VIA CAVALLOTTI – VIA PISANA – BORGO SAN FREDIANO – VIA DEI SERRAGLI – PIAZZA DELLA CALZA – VIA ROMANA – PIAZZA SAN FELICE – VIA MAGGIO – PONTE SANTA TRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI – PIAZZA GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI – VIA MAGLIABECHI ►ARRIVO PIAZZA SANTA CROCE