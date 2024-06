Ha in casa oltre un chilo e mezzo di marijuana: arrestato

Campi Bisenzio (Firenze), 10 giugno 2024 – I carabinieri di Campi Bisenzio hanno arrestato un 54enne italiano e denunciato a piede libero un 33enne italiano: a casa del 54enne è stato trovato un chilo e mezzo di marijuana.

Nel centro cittadino di Campi Bisenzio i militari hanno notato i due uomini agitarsi alla vista della pattuglia e li hanno fermati. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di una modica quantità di marijuana, ma la successiva perquisizione domiciliare a carico di uno dei due ha permesso di rinvenire e sequestrare un chilo e 645 grammi di marijuana essiccata e confezionata, tre piante di cannabis coltivate nel giardino dell'abitazione in uso al fermato, oltre a vario materiale necessario per la coltivazione, la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente.