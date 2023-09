Guida con la patente falsa . La multa sfiora i 6mila euro

La settimana scorsa gli agenti della polizia municipale hanno effettuato 2 interventi: il primo risale a giovedì quando intorno alle 16 una pattuglia in borghese presente in piazza ha notato il transito di una vettura in cattive condizioni con due persone a bordo. Da un controllo incrociato è emersa una denuncia, presentata a maggio, per appropriazione indebita per la vettura presentata dal proprietario, un 40enne fiorentino. Le due persone a bordo – nord africani di 25 e 32 anni già noti alle forze dell’ordine – sono stati denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione e per appropriazione indebita in concorso. Il secondo episodio è accaduto venerdì pomeriggio alle 17 circa. Un’auto fermata, con alla guida un cittadino sudamericano di 35 anni, è risultata senza assicurazione e la patente mostrata dal conducente falsa. Dal cassettino portadocumenti dell’auto sono sbucate altre 2 patenti peruviane false e intestate ad altri connazionali. Per l’uomo sono scattate la sanzioni per mancanza di copertura assicurativa (868 euro) e per guida senza patente (5.000 euro).