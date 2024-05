Guida agli oli extravergini 2024. Presentazione in sala del Basolato

La presentazione della Guida agli oli Extravergini 2024 di Slow Food fa tappa a Fiesole. L’appuntamento è oggi nella sala del Basolato di piazza Mino, quando esperti e addetti ai lavori illustreranno la nuova pubblicazione, "bibbia" per orientarsi nella produzione olivicola italiana e conoscere le aziende insignite con i premi. In questa edizione sono ottanta i riconoscimenti assegnati agli oli eccellenti della loro categoria, che si distinguono per caratteristiche sensoriali, la relazione con il territorio e le loro cultivar su ben 686 le aziende recensite, tra frantoi, aziende agricole e oleifici e 1071 gli oli di qualità assaggiati e raccontati. La giornata si apre alle ore 16 con i Saluti dell’Amministrazione. Segue l’intervento di Alessandro Schena, presidente SlowFood Firenze e di Giovanni Sordi, direttore Terre Regionali Toscane.del gionalista Sandro Bosticco.