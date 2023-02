Istruzione: gli allievi del Cellini-Tornabuoni a scuola da Gucci

Gucci Ecole de l'Amour

Firenze, 26 gennaio 2023 - C’è un filo rosso che lega Gucci con l’Iis Cellini - Tornabuoni. Per il primo anno ha preso avvio una collaborazione tra l’istituto superiore e la famosissima azienda. Tutto nasce grazie al progetto 'Adotta una Scuola', lanciato da Altagamma con il ministero dell'Istruzione con l'obiettivo di sostenere la formazione di talenti tecnico-professionali nell'industria alto di gamma. E Gucci ha aderito alla seconda edizione, appena partita.

“Abbiamo attivato un progetto con Gucci che prevede sia stage che formazione in azienda e in classe - riferisce il dirigente scolastico, Gianni Camici -. Siamo onorati del fatto che una realtà imprenditoriale di così alto profilo possa formare i nostri ragazzi”. 30 gli studenti coinvolti nell’iniziativa. Si tratta di una quinta di Moda e di una quinta di Meccanici. “I nostri diplomati meccanici vanno perlopiù a lavorare nella moda. Apparentemente, sembra un mondo distante. Ma non è così”, sorride Camici. Per tutto l’anno scolastico, così, gli studenti prenderanno parte al percorso di formazione tecnica della maison dedicato alla realizzazione di prodotti di pelletteria e accessori metallici e a programmi di alternanza scuola-lavoro. Gucci vuole così avvicinare il mondo dell’apprendimento a quello delle professioni.

Questa collaborazione consolida l'impegno che la maison fiorentina porta avanti da anni in materia di formazione e che ha visto, tra le altre cose, l'avvio di Gucci École de l'Amour - un piano formativo unico lanciato nel 2018 sotto la spinta di Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, e che negli anni ha portato alla formazione di oltre 830 ragazzi e dipendenti Gucci.