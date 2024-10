Grassina, un murales per la Casa del popolo. L’artista Kiled dà lezione ai giovani del paese

Tra qualche giorno sulla parete esterna della casa del Popolo di Grassina sarà realizzato un nuovo murale artistico. A realizzarlo saranno tanti ragazzi del posto dopo le quattro lezioni che seguiranno con l’artista Kiled proprio dedicati alla street art. Sotto la direzione del writer esperto, metteranno in pratica quanto imparato negli incontri che inizieranno il 17 ottobre nell’ambito dei progetti Sampei/La Svolta della Conferenza educativa di zona e gestita da Coop.21. Il corso di writing è dedicato a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, un modo per aiutarli ad orientarsi nel loro percorso formativo e professionale. Le lezioni si terranno sia alla Casa del Popolo, dove progettare materialmente gli spazi del murale, che al circolo Acli di via san Michele a Tegolaia, dove si svolgeranno gli incontri per realizzare le tag, ossia i nickname dei writers. L’iscrizione è gratuita. "Dopo il successo della serata rap di alcune settimane fa, tocca adesso al laboratorio di street art, ospitato nei due principali luoghi di ritrovo dei giovani di Grassina – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Corso Petruzzi –. Un’altra iniziativa che intercetta passioni e interessi diventando una vera e propria opportunità formativa e professionale". Per informazioni e per partecipare: [email protected].

Manuela Plastina