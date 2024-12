Grassina-Antella, amici mai. Il derby in un libro

di Manuela Plastina

La storica rivalità tra Antella e Grassina a partire dal calcio (e non solo) diventa un libro: "Quando il campanile va nel pallone", scritto da Michele Turchi, parla proprio di una rivalità calcistica e più in generale tra le due frazioni, così vicine geograficamente eppur così lontane.

Nel suo volume, che sarà presentato il 21 dicembre alle 17 al Crc di Antella moderato da Francesco Matteini, Turchi parte da lontano e cerca di indagare le possibili cause di questo antagonismo così netto.

Forse, ipotizza l’autore che negli anni ’80 è stato attivo nel mondo delle cosiddette "radio libere" come redattore e critico musicale, questa rivalità è nata probabilmente "dal fatto che Antella è stata fin dal Medioevo il centro di riferimento dell’intero territorio, con una ricca pieve e un passato di capoluogo di Lega. Grassina ha avuto uno sviluppo piuttosto recente, favorito dal transito della via Chiantigiana che ha portato prosperità, mentre Antella era rimasta tagliata fuori dalla viabilità principale".

E "questa situazione è sfociata ben presto in un’accesa rivalità di campanile, che nel secondo dopoguerra si è riversata nel campo sportivo e in particolar modo nel pallone". Una rivalità fatta di prese di giro graffianti e di aneddoti che vengono tramandati di generazione in generazione nei due paesi.

Deluso da tempo dal calcio miliardario, dice Turchi, "mi sono riavvicinato a quello più vero dei dilettanti, coinvolto dalla stagione travolgente delle due maggiori squadre ripolesi, condita da quattro derby entusiasmanti e finita in gloria con una doppia promozione e una coppa in bacheca".

Il cosiddetto "derby della Valdema" è da sempre seguito con trepidazione non solo dagli abituali spettatori, ma dagli interi paesi.

Gli aneddoti, gli sfottò, le superstizioni, fino a un tentativo di fusione in pratica morto sul nascere, sono parte della storia di questa fetta di territorio ripolese. Il testo si divide in due capitoli, l’uno incentrato sullo sviluppo parallelo dei due paesi, l’altro che racconta uno per uno i cinquantasette derby giocati in campionato dal 1959 al 2014, con brevi cenni ricavati dalla stampa dell’epoca e una ricca appendice statistica completa dei tabellini delle singole partite.