Grande cinema al Teatro romano Fiesole ospita pellicole di successo

Per l’Estate fiesolana arriva l’appuntamento con il cinema sotto le stelle nella rassegna curata dalla Fondazione Stensen, due settimane di proiezioni al Teatro Romano dal 6 al 23 agosto (ore 21.15). La settima arte è riapparsa a Fiesole d’inverno, nei nuovi spazi del Teatro di largo Farulli, inaugurato lo scorso novembre e che ha proposto proiezioni, anche in lingua originale, molto apprezzate. Il programma estivo vede una preponderanza di titoli italiani, come Mixed by Erry di Sydney Sibilia ( lunedì 7) sulla discografia pirata degli anni ‘80 diventata etichetta alla moda, La Stranezza di Roberto Andò (mercoledì 9) sul lascito artistico di Pirandello, Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa (venerdì 11) con Elodie in veste di attrice. E ancora: L’ultima notte di amore di Andrea Di Stefano (venerdì 18) con Pierfrancesco Favino poliziotto in una Milano notturna; Una squadra di Domenico Procacci (sabato 19) sulla vittoria della Coppa Davis del 1976 raccontata dai protagonisti; Ennio di Giuseppe Tornatore (domenica 10) su Morricone e La primavera della mia vita di di Zavvo Nicolosi , che conclude il 23 agosto. Di qualità anche i film europei, che inaugurano la rassegna con Maigret di Patrice Leconte. Seguono: L’Innocente di Louis Garrel (martedì 8), Le otto montagne di Van Groeningen e Vandermeersch (sabato 12); Illusioni perdute di Xavier Giannoli (domenica 13); Super Mario Bros di Aaron Horvath e Michael Jelenic (martedì 15); L’Accusa di Yvan Attal (giovedì 17); Il capo perfetto di Fernando León de Aranoa (lunedì 21).

Fra gli eventi speciali il ritorno di 8 e 12 di Fellini (lunedì 14) e l’omaggio al coreano Bong Jon Hoo, con Can che abbaia non morde, Memorie di un assassinio, Madre il 10, 16 e 22 agosto.

Daniela Giovannetti