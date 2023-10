Gran finale con i fuochi d’artificio

Oggi all’auditorium dalle 9 riapre la mostra dei fossili. Alle 16,30 in sala consiliare a ingresso libero per il concerto della Filarmonica Bellini . Alle 18,30 nello spazio istituzionale saranno presenti tutti gli assessori per raccontare cinque anni di lavori a Scandicci. Completano il quadro nello spazio associazioni, la presentazione di Italia Ciclismo 1907 e Lions Club Scandicci dalle 10 alle 22. Nello spazio Croce Rossa alle 11, ‘Gli effetti dei cambiamenti climatici’, mentre nell’area Humanitas dalle 10,30 "Io non rischio", la campagna del Dipartimento nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. La chiusura della fiera è affidata ai fuochi d’artificio, che alle 22,30 saranno visibili nell’area di piazza Resistenza. Oggi la fiera sarà aperta fino alle 22.