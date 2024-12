Gli ospiti della Casa San Paolino a pranzo con lo chef Romanelli. E a Pitti Taste una raccolta fondi

Dopo il tradizionale pranzo di Natale, la Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze rinnova la sua attenzione alle famiglie assistite con un’iniziativa speciale anche il primo giorno del nuovo anno. Nella mensa della casa di accoglienza San Paolino di via del Porcellana, che accoglie donne, famiglie, anziani e uomini in difficoltà accompagnandoli in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa, domani sarà organizzato un pranzo per gli ospiti. A cucinare sarà il critico enogastronomico Leonardo Romanelli che, con il suo staff, torna per l’occasione a fare il cuoco. Ma le iniziative legate al mondo del cibo non si fermano qui. Durante la manifestazione Pitti Taste - nell’ambito del programma “Fuori di Taste” - il 10 Febbraio è prevista la cena di raccolta fondi al ristorante Le Torri.