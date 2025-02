Gli assorbenti? Gratis in biblioteca: "Siamo tra i primi in tutta Italia"

"La nostra è una battaglia contro lo stigma sociale che ancora marchia il ciclo mestruale e contro la discriminazione fiscale di genere. Le mestruazioni non sono un bene di lusso". Lo sostiene Martina Ricci, consigliera comunale delegata alle Politiche giovanili di San Casciano nello spiegare l’iniziativa che porterà oggi alle 18 all’inaugurazione del tamponbox, il dispenser gratuito di assorbenti, situato all’interno dei bagni della biblioteca comunale. Un progetto condiviso dalla Consulta dei Giovani, il Comune e la Festa del Volontariato Sancascianese.

Consigliera, come nasce l’idea?

"Vogliamo dare una risposta concreta a una questione che intreccia esigenze sociali e sostenibilità, un percorso che intendiamo attuare insieme alla nostra comunità per sensibilizzare su un tema importante che deve alimentarsi di solidarietà e attenzione collettiva".

Ci sono altri esempi simili a San Casciano in altri Comuni?

"Sicuramente è tra i primi Comuni italiani a realizzare il progetto in una struttura pubblica come la biblioteca comunale, particolarmente frequentata dalla fascia giovanile. Ne esistono altri realizzati da scuole e università".

Qual è il vostro obiettivo?

"Ci auguriamo che il senso civico e l’azione concreta di tutta la comunità possano portare all’abolizione della Tampon Tax. L’Europa in questo senso si sta mobilitando, in Scozia vige la gratuità degli assorbenti monouso, in Francia la Tampon Tax è stata abbassata al 5%, in Spagna al 4% e in Lussemburgo al 3%. In Italia, sebbene l’aliquota Iva sia stata abbassata dal 22% al 10%, l’assorbente continua a non essere considerato un bene di prima necessità. A differenza di quanto avviene ad esempio per il tartufo, tassato al 4%".

Il vostro claim è "le mestruazioni non sono un lusso".

Quanto è il costo per gli assorbenti?

"Nel corso della propria vita fertile una donna attraversa in media 456 cicli mestruali e con l’aliquota al 10% la spesa pro capite si aggira intorno agli 800 euro solo per gli assorbenti".

Vi fermerete al dispenser in biblioteca?

"Il nostro intento è di estendere i punti del tampon box nelle aree decentrate del nostro territorio e aprire un dialogo su questo fronte col mondo della scuola e il tessuto associativo, nello specifico con le realtà sportive".

All’iniziativa di stasera saranno presenti, oltre a Martina Ricci, il sindaco Roberto Ciappi, la rappresentante della Festa del volontariato Emma Matteuzzi, i giovani della Consulta Gaia Holzinger e Olmo Degl’Innocenti, Eleonora Bartoli di Artemisia e Lucrezia Iurlaro, di ’Tocca a noi’.

Andrea Settefonti