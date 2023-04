Gli Angeli del Bello Cura concreta

La Fondazione Gli Angeli del Bello è nata nel 2010 ed è composta da tantissimi volontari che si occupano di ripulire le strade, i parchi e i luoghi storici di Firenze. Il loro intento è quello di donare cura alla propria città, tenerla sempre al meglio: bella e pulita. Gli Angeli del Bello si occupano non solo di togliere la spazzatura che i cittadini meno attenti lasciano per le strade della nostra città, ma anche di rimuovere adesivi e scritte vandaliche dai muri, di ridipingere giochi nei parchi per bambini, tagliare erba e cespugli nei parchi storici. Per poter fare ciò, lavorano dividendosi per gruppi che operano in varie zone. Questa fondazione vede coinvolti più di duemila volontari di età compresa tra i 3 (gli "Angioletti del Bello") e i 99 anni; chiunque voglia può prenderne parte e, per tal ragione, ha anche una grande importanza sociale: accoglie immigrati che, attraverso il volontariato, possono imparare la lingua italiana ed un lavoro; accoglie persone che devono svolgere lavori socialmente utili. Inoltre, coinvolge bambini e ragazzi di ogni ordine e grado attraverso progetti didattici nelle scuole che sensibilizzano al senso civico attraverso azioni concrete.