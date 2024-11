Gli Aires di Girotto rendono omaggio a Piazzolla e al folk

Un ideale scambio di auguri fra gli Aires Tango, che quest’anno festeggiano il loro trentennale e il Pinocchio Live Jazz, che per la sua XXX edizione ospita il concerto della band stasera alle 21,45 nel club di viale Giannotti. Il gruppo presenta dal vivo il suo tredicesimo album, che si chiama ’30’ ed è uscito nel 2024 per il Parco della Musica Records. Un repertorio di brani nuovi, che narra i concerti, i viaggi, gli incontri e i tanti momenti di vita vissuta da Javier Girotto al sax soprano, Marco Siniscalco al basso elettrico, Alessandro Gwis al piano e Francesco De Rubeis alla batteria e alle percussioni. Il quartetto è nato nel 1994 da una idea dell’argentino Javier Girotto, classe 1965. Il musicista, originario di Cordoba, si è ispirato alle proprie radici musicali tanguere, facendo esplicito riferimento ad Astor Piazzolla, ai ritmi e alla tradizione folk argentina, per poi fonderle con le modalità espressive del jazz.

G.Ball.