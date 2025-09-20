Giurano 90 agenti. Funaro: "No fake su sicurezza"

FIRENZEPiazza piena, mercoledì, nella manifestazione dei comitati sul tema sicurezza a cui hanno partecipato anche consiglieri dell’opposizione di centrodestra. Ma la sindaca Sara Funaro rispedisce la palla a Roma. "Penso che bisogna smetterla con le fake news e che bisogna iniziare a raccontare le cose come stanno. A partire da un dato che è fondamentale: la sicurezza prima di tutto sta in mano al governo"."È il governo - ha proseguito - che deve garantire la sicurezza sui nostri territori e trovo alquanto singolare che nelle piazze, insieme ai cittadini che legittimamente chiedono sicurezza nella nostra città, ci siano stati tanti consiglieri dell’opposizione che, ricordo, sono la maggioranza di questo governo. Sono abituata a non stare nella sterile polemica ma a trovare soluzioni insieme: quello che io chiedo oggi ai consiglieri dell’opposizione e ai rappresentanti dell’opposizione in città è di fare un patto insieme e di venire insieme a me al Ministero, a chiedere più agenti per la nostra città".Intanto, ieri, 90 nuovi agenti della polizia municipale hanno prestato giuramento allo stadio Ridolfi. Venticinque le donne e sessantacinque gli uomini, tra i 21 e i 33 anni. "Siamo arrivati a 200 agenti in più di polizia municipale aggiunti, sono tutti agenti che vanno su strada - ha concluso Funaro -. Ricordo che siamo a 19 pattuglie notturne, con un aumento del 30-35% rispetto al passato, oltre all’aumento delle pattuglie diurne. Continueremo ad assumere, continueremo a lavorare per fare in modo che il nostro territorio sia presidiato".