Pulire caditoie e tombini per evitare allagamenti, la Protezione civile spiega come

Firenze, 20 settembre 2025 – Si è tenuto stamani, all’ingresso del parco di Villa Strozzi in via Pisana 77 a Firenze, zona Monticelli, l’incontro con il Nucleo operativo di Protezione civile di Firenze, gli Angeli del Bello e l’amministrazione comunale per apprendere come mettersi in sicurezza pulendo tombini e caditoie. Una mattinata aperta a tutti dedicata alla prevenzione, ma anche all’emergenza, con momenti di teoria e di pratica che non a caso viene svolta all’ingresso del parco: non solo perché nell’ex casetta del guardiano di Villa Strozzi ha sede il Nucelo operativo, ma anche perché questo tratto di via Pisana, dove la collina precipita velocemente nella pianura, è un punto di territorio particolarmente fragile che durante i temporali vede spesso arrivare torrenti di fango e foglie dal soprastante bosco.

I tecnici della Protezione civile hanno spiegato le buone pratiche per far defluire l'acqua e come interpretare i codici di colore delle allerte meteo, oltre cosa fare e non fare nei vari casi. Il Comune di Firenze, con la collaborazione del Quartiere 4, patrocina l’evento.

Hanno partecipato all’evento Massimo Pieraccini, presidente del Nucleo Operativo di Protezione Civile; Alessandra Zecchi e la squadra degli Angeli del Bello; Laura Sparavigna, assessore comunale alla Protezione civile; Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4.

"L'incontro nasce dal nostro rapporto di collaborazione continuativa con l'Ufficio Protezione Civile del Comune di Firenze, di cui noi siamo parte integrante – spiega Massimo Pieraccini – Per limitare i danni quando piove tanto, uno dei punti cardine è quello di avere le caditoie pulite. Stiamo cercando di far vedere cosa sono, come si interviene da cittadini. Pratiche che si possono fare prevalentemente in via preventiva perché quando ci sono le caditoie ostruite e comincia a piovere, rischiamo che si allaghi e quando comincia a allagarsi probabilmente è già tardi e comunque più difficoltoso".

Ma c’è un altro aspetto: "Spieghiamo ai cittadini questo mistero dell’allerta meteo, rossa, cosa significa il livello di gravità e quali sono le cose da fare, soprattutto quelle da non fare, perché quando piove tanto e comincia a esserci acqua, tanti magari cercano di mettere in salvo le sue cose, ma mai andare in cantina e in garage. Bisogna invece stare nelle zone più alte o salire a piani più alti ed evitare i sottopassi. Per capire il livello anche di gravità nell'immediato ci si può iscrivere al sistema Firenze Alert”.

"Abbiamo accolto questo invito da parte del Nucleo operativo della Protezione civile perché con i nostri volontari che sono attivi ogni giorno in tutti e 5 i quartieri di Firenze, facciamo tra le altre attività quella della disostruzione dei tombini e delle caditoie in parchi, giardini laddove ci sia bisogno – commenta la segretaria della Fondazione Angeli del Bello Giulia Mancini – Sono circa 300 volontari attivi iscritti al registro cui si aggiungono residenti occasionali che prendono parte ai gruppi e agli eventi speciali”.

"Una mattinata importante, ringrazio molto il Nucleo operativo della Protezione civile, che è diventato un presidio importante per il nostro parco di Villa Strozzi, e naturalmente gli Angeli del Bello – afferma Dormentoni –. La prevenzione relativa alla protezione civile è un’azione di formazione-informazione importante perché sappiamo quanto eventi sempre più frequenti di natura straordinaria, ma ormai non più straordinaria, possono portare problemi a partire dalle alluvioni, che possono essere anche micro alluvioni. Invitiamo sempre la cittadinanza a partecipare per essere cittadini consapevoli e attivi”.

Questa è solo una delle tante attività che fa il Nucleo operativo di Protezione civile: "È un'associazione nata 32 anni fa a Firenze per supportare i centri trapianti – racconta Pieraccini –. Ci occupiamo di logistica dei trapianti, cioè i trasporti necessari perché un trapianto possa avvenire. Abbiamo tenuto a battesimo tutti i centri trapianti della Toscana nella loro attività e da un po' di anni ci siamo specializzati nel trasporto di midollo osseo per i trapianti in favore degli ammalati di leucemia. Questo tipo di trapianti implica una grande compatibilità tra donatore e ammalato e quindi i donatori li possono trovare in qualsiasi parte del mondo e noi andiamo proprio in qualsiasi parte del mondo venga trovato un donatore, prendiamo in consegna quel dono e lo portiamo a destinazione. Abbiamo fatto quasi 15mila trasporti e con orgoglio posso dire mai una missione rifiutata e mai una missione fallita, abbiamo avuto il Fiorino d'oro dal Comune di Firenze, la Chimera d'Arezzo e il Presidente della Repubblica ci insignito dell'onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica da tre anni. Chiunque può unirsi e diventare volontario, previa un facile corso di mezza giornata e 2-3 missioni con un tutor esperto”.

"La prevenzione è un aspetto molto importante per una buona gestione delle criticità - ha sottolineato l'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna - la preparazione costante delle cittadine e dei cittadini è fondamentale per essere pronti quando si presentano le emergenze maltempo. Il poter contare su cittadini preparati, pronti a operare in sinergia con tecnici e volontari della protezione civile diventa un elemento determinante per garantire una risposta tempestiva, efficace e coordinata a servizio della comunità". "Il Nucleo operativo della protezione civile - ha aggiunto - è una realtà preziosissima, capace di tenerci in diretto collegamento con la dimensione globale: i suoi volontari partono proprio da Firenze per salvare vite in tutto il mondo. Ringraziamo questa associazione che è uno degli anelli fondamentali del nostro sistema di protezione civile.

Carlo Casini