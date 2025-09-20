Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Firenze, sostanza urticante in discoteca: tre giovani soccorsi dal 118, arriva la polizia
20 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, sostanza urticante in discoteca: tre giovani soccorsi dal 118, arriva la polizia

Accade al Tenax, durante la notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre. Arrivano le ambulanze dopo che alcune persone hanno lamentato bruciori agli occhi. I ragazzi sono stati tutti curati sul posto

Un'auto della polizia. Al Tenax sono arrivate le Volanti e le ambulanze del 118. In diversi hanno avvertito bruciore agli occhi

Per approfondire:

Firenze, 20 settembre 2025 – Gli occhi che bruciano durante la serata nel locale, poi l’allarme e l’arrivo dell’ambulanza e della polizia. Tre giovani soccorsi dal 118 nella notte in una discoteca di Firenze, in via Pratese, per la presunta diffusione di una sostanza urticante, che ha causato fastidi e bruciori agli occhi. E' successo intorno alle 3. Il personale sanitario ha curato sul posto un giovane di 20 anni e due maschi di 25 anni. Non risulta per nessuno di loro il trasporto al pronto soccorso. In base ai loro racconti e ai riscontri dei sintomi, il personale del 118 ha ritenuto di far intervenire la polizia. Una pattuglia delle Volanti è andata sul posto per gli accertamenti.

