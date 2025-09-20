Alena dall’Ucraina, Anna dalla Russia: il dialogo e l’abbraccio. Progetti di pace per Rondine e i Lions

Firenze, 20 settembre 2025 – Se ci sono due organizzazioni che più di tutte sono radicate nel territorio toscano e spingono verso la pace, queste sono i Lions, con il distretto 108La-Toscana, e Rondine, la Cittadella della pace che si trova in provincia di Arezzo e che da 28 anni porta avanti un metodo per la risoluzione dei conflitti.

Le due realtà si sono incontrate nella mattina di sabato 20 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per firmare un protocollo di intesa intitolato “La cultura della relazione per la nuova comunità globale di pace”, in una cerimonia alla presenza delle istituzioni e moderata da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione.

Una mattinata per sancire un incontro tra le parti, fatto di collaborazioni e di diffusione di un metodo, quello di Rondine, che è diventato importante a livello nazionale e internazionale, ma anche per lo sviluppo di progetti specifici e per favorire la partecipazione attiva dei Lions Club, inclusi i gruppi Leo (le organizzazioni giovanili).

È, infatti, sui giovani che il protocollo firmato stamani da Franco Vaccari, fondatore di Rondine, e Gilberto Tuccinardi, Governatore del Distretto Lions 108La-Toscana, mette il punto.

Non solo su coloro che provengono da territori in conflitto, ma anche dei giovani della Toscana e dell’Italia, perché, come dice il fondatore di Rondine, Franco Vaccari: «siamo tutti portatori sani del “nemico”, è come una ferita e una malattia che ci portiamo dentro e nessun luogo ne è esente, ne fa parte anche il bullismo».

E proprio per mostrare quanto si possa scardinare la logica del nemico, che sono state ascoltate anche le testimonianze di Anna e Alena, una ragazza russa e una ragazza ucraina, che da un anno fanno parte di Rondine.

È proprio Alena a cominciare, raccontando la sua esperienza di ragazza ucraina nata in Russia e che nel 2012 chiese alla madre se sarebbe scoppiata la guerra.

La madre le rispose che era impossibile. «Due anni più tardi scoppiava il conflitto», racconta sempre Alena. Oggi è a Rondine, con Anna, lei è russa, e vive vicino Mosca. Ha scoperto Rondine grazie a un’app di messagistica e qui ha capito Alena.

Le due ragazze, infatti, oggi hanno imparato a convivere e a dialogare. È proprio Alena a raccontare che solo pochi giorni fa Anna è arrivata ad una conclusione che le è sempre parsa ovvia: «Tu, come gli altri due colleghi ucraini, apprezzate tanto la libertà. Non siete abituati a tollerare le limitazioni non necessarie. Voi sempre cercate di cambiare le cose ed essere ancora più liberi». Mette al centro i giovani anche Tuccinardi, che parla di «responsabilità civile» per aiutare i giovani «a crescere, seguendo i valori etici che sono alla base di Lions e di Rondine». Una cerimonia in cui hanno partecipato anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il vicario generale dell’arcidiocesi fiorentina, Don Marco Zanobini, la delegata all’inclusione dell’Università di Firenze, Maria Paola Monaco e il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Arezzo, Lorenzo Pierazzi.