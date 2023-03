Giunti a Bartolini "Olio? Nulla da nascondere"

Il sindaco Piero Giunti difende la scelta di partecipare a Olio capitale di Trieste, oltre che con tre aziende del territorio anche con 4 membri della giunta, un consigliere regionale e 3 dipendenti comunali. Replica al consigliere Bartolini (FdI) che chiede conto dei costi sostenuti. "Olio capitale era un’occasione unica per far conoscere l’olio evo e le nostre ricchezze". Reggello, ricorda Giunti, "è stato scelto come ente pilota per sperimentare il progetto nazionale Marchio Città dell’Olio per far sinergia tra produttori, attività economiche, offerte turistico-ricettive". Ritiene "grave e scorretto gettare nel tritacarne mediatico il lavoro di persone che su questo progetto credono, screditando la presenza dell’amministrazione a Trieste facendola passare per una vacanza a spese dei cittadini". Bartolini ha il diritto di chiedere i costi,"ma non lo ha fatto attraverso l’accesso agli atti e le interrogazioni. I fatti vanno dimostrati. Ha preferito un’immediata personale attenzione pubblica". Promette di rispondere all’interrogazione del consigliere: "Non abbiamo niente da nascondere: la nostra priorità sono il benessere e lo sviluppo della nostra comunità ".