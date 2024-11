Giuliacarla Cecchi. Torna il premio per giovani stilisti

Torna il Premio Giuliacarla Cecchi, nato nel 2003 e dedicato ai giovani aspiranti stilisti delle scuole di moda di tutto il mondo. Anche in questa X edizione, che si terrà domani sera alle 19 a Palazzo Spiga, molte sono state le proposte valutate dall’ideatrice del progetto, la stilista Pola Cecchi (coadiuvata da una giuria qualificata), che sulle orme della madre Giuliacarla, porta avanti l’atelier fiorentino fondato nel 1933. Per l’occasione verrà presentato il lookbook di GiuliaCarla Cecchi, edito da GeniusLoci, con testi di Cristina Giorgetti, storica della moda, che mette in fila i capi iconici della stilista allora fotografati da Michael Doster.

I concorrenti, selezionati in virtù della creatività e della fattibilità del capo, vengono dalle più importanti scuole di moda italiane, ma anche da Malesia, Singapore e Giappone: "È importante che a ogni progetto creativo corrisponda una realizzazione di qualità fedele all’idea del fashion designer" spiega Pola Cecchi.

Dopo l’esibizione dei concorrenti, sfileranno sei finalisti del ’Sistema Copernicano’, associazione no profit impegnata a far conoscere alle aziende gli stilisti nominati degli anni precedenti. Tema dell’edizione 2024 è ’Come trasformare un tessuto puro o sintetico in Alta Moda’. Il concorso aperto a creativi specializzati nel settore moda-donna tra i 18 e i 28 anni, è gratuito. I candidati in gara hanno realizzato progetti inediti e ad accompagnarli saranno i loro docenti, tutti ospiti del Centro Studi GiuliaCarla Cecchi. I primi tre classificati si aggiudicheranno premi in denaro di 1.500, 1.000, e 500 euro, più un programma informatico per fashion designer, dei partner ’Pro2dev’ e ’Arti21’ per un valore complessivo di 20.000 euro. L’ammontare delle donazioni raccolte in occasione dell’evento sarà devoluto all’associazione di volontariato e sostegno agli anziani ’Auser’ di Campi Bisenzio, vittima di un alluvione lo scorso anno. In particolare per il progetto ’bucacenci’, a cura di pensionate che per beneficenza realizzano borse, collane, grembiuli in vendita nei loro mercatini.

