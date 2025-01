Giulia Bersani ’Lecture’ e mostra

Oggi alle 17, presso Archea Associati Spazio A, con ingresso da Lungarno Benvenuto Cellini 13, ci sarà ’Lecture’ con Giulia Bersani in dialogo con Irene Alison, in occasione della mostra ’Pelle’. La mostra segna l’inaugurazione del ciclo espositivo ’Il Corpo che Abito’, dedicato alla fotografia contemporanea, ideato da Irene Alison e curato dalla stessa Alison e Paolo Cagnacci. L’opening di ’Pelle’ seguirà, sempre oggi alle 18,30, al Rifugio Digitale. La mostra porta al centro dell’obiettivo la dimensione del corpo come confine di rivendicazione dell’identità, criterio di conoscenza del mondo.