Grassina in lutto: è morta Gisella Porcinai

Gisella Hurtarte Porcinai

Bagno a Ripoli (Fi), 27 marzo 2023 - Il sorriso di Gisella Hurtarte si è spento troppo presto. Aveva 64 anni, ma una forza di volontà e una passione per il suo lavoro e la sua famiglia che la rendevano ancora più giovane. Si è arresa a una malattia che l’ha tolta ai suoi 4 figli Riccardo, Giulio, Martino e Carlotta Porcinai.

Con loro il 30 aprile del 2012 aveva dovuto dire addio all’amore della sua vita, Stefano Porcinai. Ma la moglie Gisela si era rimboccata le maniche e insieme ai 4 ragazzi aveva portato avanti quanto messo in piedi con passione e fatica da suo marito: il negozio Rapid Foto Center, uno dei punti di riferimento di Grassina per tutto ciò che è fotografia e dal quale è passata la storia della Rievocazione della Passione di Cristo che ogni venerdì santo anima le strade della frazione di Bagno a Ripoli rendendola famosa anche oltre i confini nazionali.

Stefano, artista della fotografia, ha immortalato anni e anni di scene della rappresentazione della morte di Gesù. Le sue pellicole hanno raccontato e raccontano una tradizione tramandata di generazione in generazione, volti che cambiano e crescono e anche persone che non ci sono più, ma hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia di Grassina.

Non a caso negli anni dopo la sua morte sono state organizzate mostre con le sue foto, soprattutto in occasione della Rievocazione, e Stefano resta nel cuore e sulla bocca di tutti i grassinesi.

Da ora lo sarà anche la sua Gisella, che lo ha raggiunto dopo aver lottato con tutte le sue forze anche contro la malattia. Oggi pomeriggio alle 14,30 una Grassina in lutto le darà l’ultimo saluto nella chiesa della frazione dedicata a San Michele.

Ai suoi figli e ai loro cari, le condoglianze anche della redazione della Nazione.