Giovanissimi del San Piero a Sieve trionfano nel campionato e accedono ai Regionali

Giovanissimi provinciali del San Piero a Sieve dominano il campionato di categoria girone B e conquistano i Regionali. Una stagione straordinaria, da incorniciare, con 29 vittorie e una sconfitta su 30 partite giocate, 188 gol fatti e solo 16 subiti. Capocannoniere Duccio Fioravanti con 49 gol realizzati. Un ruolino di marcia eccezionale da guinness dei primati.

"Un gruppo fantastico – afferma il presidente del San Piero, Alessio Azzini – nato calcisticamente a San Piero e cresciuto nella nostra scuola calcio. Ragazzi seri e preparati che hanno creduto nel progetto e ci hanno regalato questa grande soddisfazione. Squadra che vanta ottime individualità e unita da amicizia e attaccamento ai colori sociali, ben guidata dall’allenatore Sergio Sezzatini e dal suo staff. Il valore aggiunto della squadra è il gruppo che ha sempre giocato insieme, già dai primi anni della scuola calcio".

Azzini, poi, tiene a precisare: "Questo successo rafforza tutta la società biancorossa e ci permette di guardare al futuro con positività. Lavoriamo per un percorso di crescita del settore giovanile su cui abbiamo investito tanto in questi anni e che continuerà a essere la nostra priorità per il futuro. Grazie alla vittoria del campionato la Polisportiva San Piero a Sieve, dopo alcuni anni, tornerà a disputare un campionato regionale con i Giovanissimi 2011".

La rosa della squadra anno 2010: Capezzuoli, Carnevali, Cerdini, Chemeri, Cinquerrui, Cipriani, Del Mazza, Delgado, D. Fioravanti, L. Fioravanti, Gioli, Grossi, Magherini, Manfredini, Menerja, Mino, Paladini, Parrotta, Razzauti, Rojas Tellez, Santoni, Ugolini. Allenatori: Sergio Sezzatini insieme al suo staff composto da Francesco Fedele, Daniele Santilli e Marco Di Nobile; direttore sportivo settore giovanile Gabriele Tranchina.

Francesco Querusti