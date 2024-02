Giovani diplomati. Il Comune premia i 100 e lode

E’ stata ancora una volta occasione di festa. La nuova edizione della manifestazione "Ragazzi 100 e lode" ha infatti visto premiati i giovani diplomati residenti a Pontassieve insieme a quelli dell’istituto Ernesto Balducci che agli esami di maturità hanno ottenuto una votazione da 90 a 100/100 e lode. Giovani che si sono distinti per impegno e risultati. Anche quest’anno la manifestazione è stata ospitata all’Auditorium Luciano Vavolo, Polo scolastico Ex Chino Chini, ed ha visto una buona partecipazione di ragazzi, che sono stati i veri protagonisti della serata. Insieme a loro anche amministratori locali e professori. La serata – organizzata dal Comune di Pontassieve insieme all’istituto Balducci – ha visto la collaborazione della Bcc di Pontassieve che sostiene questo evento ricorrente nell’agenda istituzionale, nato nel 2009 per volere dell’Amministrazione.

L.B.