Giostra della stella, tutto pronto. Ecco i sei cavalieri in gara

Prenderà il via il 4 settembre il 45° Palio di Bagno a Ripoli – Giostra della stella, uno degli eventi più attesi del territorio. Si parte, come sempre, a tavola con la cena di "Aspettando il palio" alle 20,30 all’arena del chiosco del Barroccio su prenotazione. Sarà anche l’occasione per presentare il Palio che andrà al vincitore. La giornata clou sarà l’8 settembre con l’apertura del chiosco e il concentramento degli atleti alle 15, seguito poi dalle gare del palio tra contradaioli; alle 20,30 il corteo storico attraverserà le vie del centro seguito dalla Giostra sull’anello dei Ponti e alle 23,30 la proclamazione della contrada vincitrice.

Intanto son stati designati i 6 cavalieri che il 5 settembre nella conca dei giardini nella "provaccia" si contenderanno un posto per la Giostra dell’8. Due sono esordienti sul campo ripolese e entrambi pistoiesi: Manuel Salamone, già partecipante alla Giostra dell’Orso di Pistoia, e Federico Santi che ha corso la "Disfida dell’Aquila e del Leone" a San Secondo Parmense (PR).

Torna poi Lorenzo Desimone, cavaliere di Bibiano (RE) alla terza presenza a Bagno a Ripoli dove nel 2023 ha vinto Il Palio con la Torre.

La Giostra invece andò lo scorso settembre alla Contrada del Cavallo: per questo il suo cavaliere Guido Gentili di Sarteano (SI) ha un posto di diritto alla gara dell’8 sera. Per lui è la quarta presenza. Ottava esperienza in terra ripolese per l’aretino Maurizio Frulio: nel 2022 vinse il Palio con la Torre. Ritorno a Bagno a Ripoli anche per Alessandro Ugolini: pure lui aretino, alla quarta presenza alla Giostra, nel 2019 vinse con la Torre, nel 2022 ha replicato con la contrada dell’Alfiere.

Manuela Plastina