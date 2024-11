Giorno disabili. Il nuovo libro su Pancani

Per la "Giornata della disabilità", un nuovo libro incentrato su Alessio Pancani. La presentazione è prevista martedì prossimo (ore 20,30) al circolo Arci Le Cascine. Il volume, curato dalla giornalista Maria Serena Quercoli, s’intitola "Alessio Pancani, voci di vita dentro e fuori la disabilità" (Masso delle Fate edizioni). Interverranno il sindaco Caporaso, l’autrice Maria Serena Quercoli, Veronica Boldi della casa editrice, e rappresentanti delle associazioni di volontariato e lo stesso Pancani. L’incasso della cena e della serata sarà devoluto a Casa Don Lelio, struttura per l’ospitalità delle famiglie costrette a trasferirsi in provincia di Firenze per permettere ai figli di seguire le cure all’ospedale pediatrico Meyer. Alessio Pancani, 63 anni, è un disabile residente a Lastra a Signa che da anni si adopera, in politica e nell’associazionismo, in tante battaglie a favore dei diritti di tutti, non solo dei disabili.