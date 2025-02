Torna la giornata di raccolta del farmaco a Firenze

Firenze, 7 febbraio 2025 - Firenze aderisce anche quest’anno alla Giornata di raccolta del farmaco, in corso di svolgimento fino a lunedì prossimo, 10 febbraio. In tutta Italia, infatti, in 5800 farmacie è possibile per i cittadini donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Nella nostra città sono 40 farmacie di cui 10 comunali, 71 in tutta la provincia in crescita rispetto allo scorso anno in cui sono state 35 a livello cittadino e 68 a livello provinciale.

Le farmacie aderenti espongono la locandina dell’iniziativa, l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. Giornata clou sarà quella di domani sabato 8 febbraio in cui in ogni farmacia saranno presenti volontari impegnati a sostenere l’iniziativa, oltre 300 quelli che hanno collaborato all’edizione 2024.

I farmaci raccolti sosterranno 24 realtà che hanno espresso un fabbisogno di circa 35000 confezioni di farmaci. " È un’iniziativa che racconta la grande solidarietà di Firenze, delle farmacie e dei cittadini fiorentini. - ha detto l'assessore al Welfare Nicola Paulesu –. Cresce il numero delle farmacie che aderiscono, dieci sono le farmacie comunali, uno sforzo ingente a cui va un grande grazie. Tanti saranno anche i volontari impegnati nella giornata di domani, anche loro protagonisti di questo momento. I farmaci saranno poi destinati a tante realtà del terzo settore che operano nel campo dell’assistenza ai cittadini più fragili. Invito anche quest’anno i cittadini a sostenere questa iniziativa, basta un piccolo gesto come questo per aiutare tante realtà che sostengono chi è più in difficoltà".

"Fare del bene ci fa riscoprire la bellezza della gratuità, e ci fa comprendere come attraverso gesti concreti di condivisione e solidarietà possiamo costruire una società più giusta e fraterna", ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets. “Come ogni anno, dichiara il Presidente di Federfarma Firenze Marco Nocentini Mungai, le farmacie fiorentine aderiscono alla campagna annuale di raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. Sono più di 70 le farmacie partecipanti quest’anno per un totale di circa 250 farmacisti impegnati nei giorni di svolgimento di questa importante attività che suggella e conferma la grande sensibilità e vicinanza delle farmacie e dei farmacisti ai più bisognosi. Lo scorso anno, sono state raccolte 7500 confezioni che sono poi state distribuite attraverso gli enti associati a circa 12500 cittadini. Siamo certi che anche quest’anno con il preziosissimo contributo della cittadinanza, raggiungeremo risultati di tutto rispetto contribuendo a soddisfare il sempre crescente bisogno di salute di chi è in difficoltà”.