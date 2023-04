Giornata mondiale del libro Un iris in regalo ai visitatori in sedici librerie indipendenti

Un iris in regalo a chi acquisterà un libro in 16 librerie indipendenti, 15 a Firenze e una a Pontassieve. È l’iniziativa, in programma il 22 aprile, il giorno prima della giornata mondiale del libro. Le librerie aderenti sono Florida, Leggermente, Alzaia, Claudiana, Piccola farmacia letteraria, Alfani, Farollo e Falpalà, Todo Modo, Todo Modo Dilà, Menabò, Libreria Francese, Nani pittori, On the road, Malaparte, Fortuna (Pontassieve) e l’Ornitorinco: le ultime tre si sono aggiunte quest’anno. "Siamo alla terza edizione di un’iniziativa che fin dal suo esordio ha riscosso un grande successo - ha evidenziato la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -. Sempre più librerie hanno aderito, è una bellissima idea che sosteniamo con convinzione".