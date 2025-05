Giornata internazionale della Croce Rossa, le celebrazioni nel Comune di Firenze

Firenze, 8 maggio 2025 - La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio, è un momento di festa dedicato ai 14 milioni di volontari in tutto il mondo, 150mila solo in Italia e più di 1400 a Firenze, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi ha bisogno. La ricorrenza coincide con il giorno dell’anniversario della nascita di Henry Dunant, premio Nobel per la pace e padre dell’umanitarismo moderno ed in questa data tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare la cittadinanza alle molteplici iniziative rivolte ai più vulnerabili. Ieri mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il Presidente della Croce Rossa di Firenze, Federico Rosati, ha consegnato la bandiera della Croce Rossa all’Assessore al Welfare Nicola Paulesu. Un gesto simbolico che sottolinea la forte vicinanza e collaborazione tra le istituzioni cittadine e l’Associazione, impegnata quotidianamente nella tutela della salute, nella promozione dei diritti umani e nell’assistenza alle persone vulnerabili. La bandiera rimarrà esposta nel salone dei Cinquecento, nel cuore civico della città, come segno di questo legame e del riconoscimento dell’impegno della Croce Rossa a servizio della comunità fiorentina. Inoltre, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 maggio le porte storiche saranno illuminate di rosso, un omaggio da parte della Città che unirà idealmente Firenze alle città di tutta Italia che in questi giorni rendono visibile il proprio sostegno ai Principi che guidano l’azione della Croce Rossa. L’illuminazione speciale è a cura di Firenze Smart. “Firenze celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu -. È l’occasione per ringraziare i tanti volontari e operatori della Croce Rossa Italiana e del Comitato di Firenze per quello che fanno per il nostro Paese e per la nostra comunità. Lo facciamo esponendo la loro bandiera nel salone dei Cinquecento e con un’illuminazione speciale, per dimostrare di essere a fianco di questa importante organizzazione, che sostiene ogni giorno tanti cittadini in difficoltà e che anche per noi a Firenze rappresenta un alleato importante per tutto il lavoro che stiamo facendo a supporto dei più fragili”. "L’8 maggio è l’espressione concreta di quella fratellanza universale che anima il nostro Movimento da oltre 160 anni." ha detto Federico Rosati, Presidente della Cri di Firenze "Oggi, con la consegna della bandiera e la sua esposizione a Palazzo Vecchio, ci piace sottolineare l’importanza della vicinanza e della collaborazione tra la Croce Rossa e le istituzioni del territorio. Solo attraverso un’alleanza forte e costante tra le nostre realtà potremo costruire progetti comuni e fornire risposte efficaci ai bisogni della comunità. L’illuminazione delle porte storiche di Firenze è un omaggio che ci riempie di orgoglio e ci fa sentire molto vicini alla cittadinanza in questo giorno di festa per noi molto importante".