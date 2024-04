"Giorgi e Rossi fuori dal Pd?. Sconcertante"

"La coalizione di Centro-Sinistra che sostiene Carlo Boni, promossa dal Partito Democratico, è la novità più rilevante delle prossime elezioni amministrative". Più, anche, dell’uscita dei due Consiglieri comunali del Gruppo del Pd. Ne è convinto il nuovo segretario comunale del partito, Paolo Belardinelli (foto), subentrato al dimissionario Tommaso Valleri in quella che è stata la prima parte della diatriba tutta interna ai democratici. La seconda parte, invece, è iniziata con l’uscita dal gruppo Pd di Gloria Giorgi e Francesco Rossi. Che in settimana formeranno un nuovo gruppo. "Sono sconcertato da una scelta motivata più da rancore ed ambizioni personali che da un progetto politico", dice il segretario comunale del Pd, Paolo Belardinelli. Stupisce anche l’assenza di Giorgi dal consiglio comunale in occasione di un passo così importante, sembra per impegni alla casa al mare, come mi ha detto Rossi. Dopo settimane di chiacchiere da bar inoltre, nelle quali questa mossa era stata ampiamente annunciata, manca anche l’effetto sorpresa. Tanto che ieri ero stato io stesso a chiedere un chiarimento a Francesco Rossi. Ora, alla vigilia delle elezioni e al di là della riconsegna immediata della tessera del PD, il chiarimento dovrà essere dato direttamente agli elettori del Partito e del centro sinistra. La notizia più importante di oggi però mi sembra quella della formazione di una solida coalizione di Centro Sinistra, una proposta che unisce Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana ed Europa Verde), Associazione Pontassieve Futura (Lista Civica Carlo Boni Sindaco), Azione e Partito Socialista Italiano. Rossi potrebbe ora diventare anche lui candidato sindaco. Con alcune voci che parlerebbero anche di macchine in moto per cerare un’eventuale sostegno da parte del centrodestra (che candida Cecilia Cappelletti) in caso di ballottaggio.

Leonardo Bartoletti